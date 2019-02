Rokita alarmował Geremka o paleniu akt przez SB. List znalazł się... w archiwum Kiszczaka. ,,Mógł go wykraść agent''

List ten trafił ostatecznie do rąk Czesława Kiszczaka i potem do amerykańskiego Stanford w ramach tzw. „Kiszczak Papers”. Zobaczyć można go pod tym adresem .

Jan Rokita w rozmowie z Polskim Radiem przyznaje, że jest zaskoczony tym, że list trafił do Kiszczaka. Stwierdza, że najpewniej stało się to drogą oficjalną:

„Jestem pewien, że Geremek, adresat mojego listu, pokazywał go premierowi Mazowieckiemu. Zresztą, takie były moje intencje, by postulat natychmiastowego przejęcia Biura C na Rakowieckiej dotarł do premiera. Pamiętałem bowiem swoją dziwną rozmowę telefoniczną z Mazowieckim na tematy poruszone w liście. Hipoteza pierwsza jest więc taka, że Mazowiecki po spotkaniu z Geremkiem poszedł z tym listem do Kiszczaka, żeby zapytać: co z tym robić dalej? I list pozostał w rękach szefa MSW”.