Rok 500 Plus- prawdziwy baby boom i zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci

Dziś mija rok od wejścia w życie rządowego programu Rodzina 500 Plus. Program podsumowała premier Beata Szydło podczas konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

"Rodzina 500+ to program rządu, który przechodzi już do historii. Dziś jest jego pierwsza rocznica, a ja ze spokojem mogę powiedzieć, że spełnia on swoje cele. Pierwszym było wsparcie finansowe dla rodzin. O 94 proc. zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci. To robi wrażenie. Druga sprawa to fakt, że rodzi się w Polsce coraz więcej dzieci, a baby boom zaczyna być faktem. To był nasz drugi cel"- powiedziała szefowa rządu przed rozpoczęciem konferencji "Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki".

Jak podkreśliła Beata Szydło, 500 Plus jest również programem, który wspiera polską gospodarkę, ponieważ "ponad 17 mld, które zostały w poprzednim roku skierowane do rodzin, później w różny sposób w postaci danin i różne ich zaangażowanie trafiły na rynek, a tym samym do polskiej gospodarki". W ocenie premier jest to "ogromne koło zamachowe", gdyż w tym roku na rynek trafiło już ponad 20 miliardów złotych.

"Firmy rodzinne to jest to, na co również chcemy stawiać, dlatego że nie jest to tylko biznes, tylko gospodarka, ale również wartości. Budowane na zasadach i wartościach stabilizują polską gospodarkę. Dzisiejsza konferencja, pokazanie, w jaki sposób można kreować rozwój gospodarczy, inwestować w rodzinę, poprzez działalność gospodarczą firm rodzinnych to kierunek, w którym chciałabym, żeby Polska podążała. Rozwój i rodzina łączą się nierozerwalnie. Inwestowanie w rodzinę i dzieci jest najlepszą inwestycją na przyszłość"- mówiła szefowa rządu podczas konferencji, której inicjatorami są Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość" oraz toruńska WSKSiM.

