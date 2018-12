Rok 2018 w polskim Kościele. Jaki był?

Ogólnopolskie kościelne dziękczynienie za niepodległość odbyło się w Gnieźnie 28-29 kwietnia i w Krakowie 13 maja, przy relikwiach patronów Polski – św. Wojciecha i św. Stanisława. 3 maja dziękowano za Niepodległą na Jasnej Górze, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 czerwca odbyło się dziękczynienie w Warszawie, podczas którego centralne uroczystości miały miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz najwyższych władz państwowych i samorządowych. Przed Mszą Świętą przeszła piesza pielgrzymka z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej, do której relikwie Świętej zostały uroczyście wprowadzone. Uroczystej Eucharystii w samo południe przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak. Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej dokonał kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Mszę Świętą koncelebrowali biskupi z Polski i zagranicy. Natomiast 11 listopada uroczystej Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą zapalił Świecę Niepodległości. Homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W porządku chronologicznym pierwszym ważnym wydarzeniem była beatyfikacja pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, która miała miejsce 28 kwietnia w Krakowie. Uroczystościom w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Udział w uroczystościach wzięło ponad 35 biskupów, kilkuset kapłanów oraz władze państwowe i samorządowe. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej była świętem środowiska służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i położnych oraz ludzi chorych i cierpiących, którym nowa Błogosławiona poświęciła swoje życie. To z jej inicjatywy powstały pierwsze hospicja domowe.

Od 3 do 6 września w Poznaniu miało miejsce historyczne wydarzenie, którym było Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Kardynałowie i biskupi z niemalże wszystkich krajów Europy świętowali 100-lecie niepodległości i 1050-lecie pierwszego biskupstwa w Polsce. W części spotkań wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci różnych wyznań. CCEE zrzesza przewodniczących wszystkich Konferencji Episkopatów reprezentujących ponad 40 narodów Europy. Ich doroczne zgromadzenie odbyło się w Poznaniu na zaproszenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, który jest wiceprzewodniczącym CCEE. Tematyką wiodącą była solidarność w Europie i wolontariat. Wyniki badań dot. wolontariatu w Europie ukazały, że nie ma innej instytucji w Europie, niż Kościół katolicki, która w tak szerokim zakresie przyczyniałaby się do wolontariatu i wspierała jego różne formy.

Ważnym wydarzeniem nie tylko dla Kościoła powszechnego ale także Kościoła lokalnego w Polsce było XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które odbyło się w Watykanie od 3 do 28 października nt. “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie byli: abp Stanisław Gądecki – arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący KEP, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE); abp Grzegorz Ryś – arcybiskup metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz bp Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dodatkowo – zgodnie z wyborem Ojca Świętego Franciszka – do Ojców Synodalnych z Polski dołączył bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej oraz członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Rady ds. Społecznych, a także Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców. Z wniosków płynących z Synodu należałoby podkreślić, iż parafia ma być domem dla ludzi młodych, którzy poszukują bliskości, zainteresowania i towarzyszenia.

16 października miały miejsce centralne obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Miały one charakter ogólnopolskiego dziękczynienia za życie i posługę papieża, który zmienił historię świata, a nam, jego rodakom, przywrócił poczucie wolności i uczył, jak ją zagospodarować, by przynosiła błogosławione owoce w życiu wspólnotowym i osobistym Polaków. Tego dnia została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem polskich biskupów i władz państwowych w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz papieża.

Jesienią miały miejsce centralne uroczystości jubileuszowe Roku Ojca Pio z okazji 100-lecia otrzymania przez niego stygmatów oraz 50-lecia przejścia do domu Ojca. Uroczystości objęły m.in. czuwanie na Jasnej Górze pod hasłem „Czyścimy czyściec”, peregrynacja relikwii świętego (rękawiczki i habit). A także mniejsze ale ważne wydarzenia, jak pielgrzymka Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski do San Giovanni Rotondo i wiele pielgrzymek organizowanych w tym czasie lokalnie.

Podczas 381. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych”. W komunikacie podkreślono, że „biskupi polscy wzywają do zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi i przestępstwu nadużyć wobec osób małoletnich. Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi”. Ponadto biskupi wezwali sprawców nadużyć do nawrócenia oraz przypomnieli o obowiązku zgłaszania przypadków nadużyć do delegatów diecezjalnych.