Rok 2017 w Kościele rokiem Matki Bożej

– Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w nowym roku wymienia trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Wśród prac Konferencji Episkopatu Polski na 2017 rok zaplanowano tradycyjnie trzy zebrania plenarne. Pierwsze w nowym roku odbędzie się 13 i 14 marca w Warszawie z udziałem gości z zagranicy. Drugie – 6 i 7 czerwca w Zakopanem. Jesienne, 377. zebranie plenarne biskupów, będzie miało zaś miejsce od 13 do 15 października w Lublinie. Ponadto 2 maja, w przeddzień uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, na Jasnej Górze spotka się Rada Stała Episkopatu, a 25 sierpnia – Rada Biskupów Diecezjalnych. Tradycyjnie biskupi wezmą udział w dorocznych rekolekcjach, które odbędą się w listopadzie, również na Jasnej Górze.

Oprócz rocznic dotyczących objawień Matki Bożej, wierni Kościoła w Polsce w 2017 roku będą przeżywać Rok św. Brata Alberta. W grudniowym liście pasterskim z tej okazji biskupi nazwali ten czas przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia. Centralnym punktem rozpoczętych 25 grudnia obchodów będzie Msza św. w Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie 10 czerwca. Przewodniczył jej będzie abp Stanisław Gądecki.

W 2017 roku przypada też m.in. 100. rocznica urodzin abp. Bronisława Dąbrowskiego FDP, który był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w trudnym dla Kościoła czasie komunizmu. Abp Dąbrowski to najdłużej urzędujący na stanowisku sekretarza generalnego Episkopatu biskup. W sumie pełnił tę funkcję prawie ćwierć wieku (1969-1993). Rok 100-lecia urodzin będzie okazją do przypomnienia tej ważnej dla Kościoła w Polsce postaci.

W 2017 roku pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu” zostanie zorganizowany Narodowy Kongres Trzeźwościowy. Odbędzie się on od 21 do 23 września na UKSW w Warszawie. Przygotowuje go Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Jednym z pierwszych wydarzeń nowego roku będzie natomiast, oprócz uroczystości Objawienia Pańskiego i związanych z nią Orszaków Trzech Króli, rozpoczynający się 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz zaplanowany na 28 stycznia ingres nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu.

ol/Episkopat.pl

31.12.2016, 18:30