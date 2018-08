Roger Waters atakował PiS, teraz broni... aneksji Krymu przez Rosję

Założyciel i były wieloletni lider legendarnej grupy rockowej Pink Floyd Roger Waters udzielił wywiadu rosyjskiej gazecie „Izwiestija” przed koncertami w Moskwie i Sankt Petersburgu. Spytany, czy miał wahania przed przyjazdem na koncerty do Rosji, biorąc pod uwagę, że nie chce występować w Izraelu i krytykuje artystów, którzy odwiedzają Izrael, powiedział że „oczywiście nie”.

-Geopolityka nigdy nie była moją mocną stroną, ale wiem, że Sewastopol jest bardzo ważny dla Rosji i Rosjan. Jest wiele dokumentów i traktatów, według których Rosja ma wszelkie prawa do tego miasta. Zmiana władzy na Ukrainie, za którą stał Waszyngton, po prostu sprowokowała Rosję do reakcji – powiedział na pytanie o Krym.

Roger Waters nie widzi najwyraźniej sprzeczności między deklarowanymi przez siebie od lat pacyfistycznymi poglądami a poparciem agresywnej polityki posiadającej broń atomową Rosji. W wywiadzie dla rosyjskiej gazety jednym tchem opowiedział się za zniszczeniem broni nuklearnej na świecie, „włączając w to Izrael”. – Izrael tego nie przyzna, ale to zrozumiałe, że mają broń atomową. To wszystko to bardzo dziwna i niebezpieczna gra liderów światowych mocarstw – zapewnił. Generalnie, w wywiadach Waters najczęściej krytykuje politykę Izraela wobec Palestyńczyków.

Waters od dawna słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi o polityce. W kwietniu nazwał organizację „Białych Hełmów” (działająca na terenach w Syrii kontrolowanych przez siły wrogie reżimowi w Damaszku i podziwiana na Zachodzie grupa wolontariuszy udzielających pomocy cywilom w miastach zbombardowanych przez rządowe lotnictwo syryjskie oraz rosyjskie) „fejkową organizacją” i narzędziem propagandy „dżihadystów i terrorystów”. Według niego organizacja opublikowała fałszywe wideo o ataku chemicznym dokonanym przez rządowe siły syryjskie, co skłoniło wiosną tego roku do ataków lotniczych USA, Wielkiej Brytanii i Francji na pozycje wojsk rządowych. Waters powiedział, że Putin i Asad oraz Iran są demonizowani.