Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje

Cogito ergo sum 26.4.19 12:32

Wyjaśnijcie mi coś katolicki. Załóżmy że bóg jest prawdziwy.



Bóg wie wszystko tak?

Bóg jest nieomylny, tak?

Wszystko jest częścią boskiego planu, tak?



A modlitwa to prośba do boga o zmianę jego planu. Więc uważacie że jesteście mądrzejsi od boga, chcecie zmienić jego plan?



A skoro modlitwa nie ma sensu, to po co się nią przejmować.