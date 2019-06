Rodzice Szymonka zawiadamiają prokuraturę

- [konsylium - przyp. red.] zebrało się w godzinach innych niż przekazywano to rodzicom. Rodzice byli przygotowani na to, że będą jeszcze mogli porozmawiać z lekarzami i przy tym wszystkim uzyskają dokumentację, o którą prosili tydzień temu, którą chcieli skonsultować z lekarzami z zewnątrz, do czego mają prawo i dopiero po konsultacji z lekarzami z zewnątrz podjąć decyzję co do dalszego leczenia czy ewentualnie zgody na zakończenie procesu leczenia. No niestety tak się nie stało, tej dokumentacji w całości nie otrzymali do dnia dzisiejszego, więc są z tego powodu bardzo rozgoryczeni. - mówił mediom pełnomocnik rodziców Szymonka, mec. Arkadiusz Tetela