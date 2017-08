Rodzice pięknie przygotowali Charliego do śmierci

Rodzice Charliego Garda robili co tylko mogli, aby uratować swojego synka. Mimo ogromnej nadziei, że uda się uratować jego życie – zadbali o to, by był przygotowany na śmierć i spotkanie z Bogiem. Dzielny chłopiec przed śmiercią został ochrzczony, przyjął także medalik św. Judy Tadeusza – patrona spraw beznadziejnych.