Rodzice biorą sprawy w swoje ręce! Apelują do prezydenta Dudy

My, rodzice i ludzie dobrej woli, działający na rzecz polskich dzieci, zwracamy się do Pana o poparcie dla reformy Kodeksu karnego oraz wzmocnienie praw rodziców poprzez zmianę prawa oświatowego. W trosce o nasze dzieci, w poczuciu odpowiedzialności za najmłodszych, ale też mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich Polaków, gorąco prosimy Pana o podpisanie ustawy realizującej tę niezbędną reformę.

Nie ma gorszej przemocy i większego okrucieństwa niż pedofilia, gwałty i zabójstwa dzieci. Poczucie sprawiedliwości, a także konieczność odstraszania przed dokonywaniem tego rodzaju odrażających przestępstw, wymagają, by spotykały się one z surową karą. Bestialskie przestępstwa - na czele z pedofilią - muszą być surowo napiętnowane. Zmiany w Kodeksie karnym są realizacją tej konieczności.

Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem od 5 do 15 lat. Ustawa radykalnie podwyższa tę karę. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. A jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kara dożywotniego więzienia dla najbardziej zaburzonych i niebezpiecznych sprawców nie może być jedynie sankcją na papierze, bo sprawcy wychodzą na przedterminowe zwolnienia. Ustawa wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocie dla przestępców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą oni mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.

Bardzo istotne jest również poszerzenie zakresu informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów. Ustawa przewiduje uzupełnienie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Usprawni to pracę organów ścigania, wzbogacając zakres danych służących do profilowania (typowania) sprawców przestępstw na tle seksualnym. Uzupełnienie rejestru o zawód, w powiązaniu z dostępem do policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, przyczyni się również do tego, by wszyscy rodzice mogli z większym spokojem myśleć o bezpieczeństwie swoich dzieci.