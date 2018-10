Dla Niemców Nord Stream 2 jest symbolem pokoju z Rosją

Niemiecki dziennikarz Robin Alexander w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim z ,,Rzeczpospolitej'' mówił o kryzysie migracyjnym w Niemczech oraz o polsko-niemieckich stosunkach. Jak wskazywał, Merkel wpuściła do RFN masy uchodźcze, bo nie wiedziała, co ma zrobić, nie podjęła więc żadnej decyzji. Według Alexandra Merkel to dobry kanclerz z perspektywy Polski. Gdyby powrócił kanclerz z SPD, mogłoby być gorzej.