Robimy ognisty cydr - pogromcę wirusów i bakterii

W tym okresie roku nie trudno o infekcje. Warto mieć więc w domu coś, co pomoże nam się przed nimi ochronić, a nawet uporać, bez konieczności stosowania drogich lekarstw, które nie są dla naszego organizmu czymś obojętnym. Świetnym rozwiązaniem będzie ognisty cydr. Dzięki niemu ochronisz się przed grypą, a jego receptura Zana była jeszcze w średniowieczu, sporządzano go głównie w klasztorach.

Ognisty cydr, inaczej oxymel, to połączenie miodu z octem jabłkowym, ziołami i przyprawami. Połączone razem to świetna broń przed zarazkami. Napój dodatkowo wzmocni organizm, a Tobie doda energii i poprawi nastrój. Stosować wystarczy go 2 razy dziennie po jednej łyżeczce. Jeśli jednak choroba już nas dopadła – warto stosować nawet 3. Można nim też nacierać plecy i klatkę piersiową.

Skład:

Naturalny ocet jabłkowy

Cytryna

Pół cebuli

Gałązka rozmarynu

2 laski cynamonu

Papryczka chilli

5 ząbków czosnku

Kawałek imbiru – max 4 cm

Korzeń chrzanu – nie większy niż 6 cm

Obierz cebulę, czosnek, chrzan, imbir i cytrynę. Wszystko pokrój w dośc duże kawałki i wrzuć do słoika. Gałązkę rozmarynu porwij, dodaj też cynamon oraz papryczkę chilli, którą pokroiłeś na kawałki. Całość zalej octem, przykrywając wszystkie składniki. Teraz musisz odstawić miksturę na 3 tygodnie, potrząsając co kilka dni słoikiem. Po upływie 3 tygodni przecedź wszystko przez gazę. Dodaj od ¼ do ½ szklanki płynnego miodu, wymieszaj i ponalewaj w mniejsze butelki. Przechowuj je w chłodnym miejscu. Możesz też w lodówce – na przyszłą zimę będzie jak znalazł! Wytrzyma około roku.

11.02.2017, 17:00