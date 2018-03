Robi się zabawnie. Komorowski może być ''lokomotywą'' PO w wyborach

Były prezydent Bronisław Komorowski ma plan. Wygląda na to, że jest gotów poprowadzić Platformę Obywatelską w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Komorowski był wczoraj gościem radia RMF FM. Pytano go między innymi o to, czy mógłby zostać „lokomotywą” wyborów do PE, które odbędą się w 2019 roku. Jak się okazało – były prezydent nie zaprzeczył:

„Sądzę, że PO sobie świetnie sama poradzi i że nie ma takiego zapotrzebowania na, że tak powiem, budowanie lokomotyw zewnętrznych”.

Dalej dodał, że gdyby okazało się „[…] że jest jakaś taka tendencja do tego, żeby wszystkie ręce na pokład, to wie pan, trzeba by usiąść i porozmawiać”.

Jeden z internautów słowa byłego prezydenta skomentował w ten sposób:

„Jaruzelska w wyborach zamierza być "lokomotywą" SLD, a Komorowski - PO. Opozycja totalna postanowiła sobie wymierzyć dwa celne ciosy: lewy sierpowo-młotowy i prawy prosty”.

