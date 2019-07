Robert Tekieli o groźnym sojuszu wielkich pieniędzy i totalitarnej ideologii LGBT

Ale ja nie chcę, by pracownicy polskich oddziałów wielkich korporacji byli zmuszani przez pracodawców do uczestnictwa w marszach promujących ideologię LGBT. Nie chcę, by polskie sądy używanie zwrotu „kobieta w ciąży” zaczęły uznawać za mowę nienawiści, bo „wyklucza innych”. Nie chcę, by w polskich szpitalach były przeprowadzane przymusowe aborcje dzieci osób uznawanych za niepełnosprawne. Nie chcę, by na naszych uczelniach nauczano, że w rodzinach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w heteroseksualnych oraz, że „pedofilia to niezmienna orientacja homoseksualna”. Nie chcę, by zniszczono nam wszystkie pomniki świętych, by z przestrzeni publicznej usunięto krzyże, a kościoły wyburzono lub zamieniono na domy uciech czy meczety. Nie chcę, by przestał istnieć sport kobiecy, bo zawody zawsze wygrywać będą mężczyźni, którzy na czas rywalizacji poczują się kobietami. Nie chcę, by katolików przymusowo poddawano wazektomii i sterylizacji. Nie życzę sobie, by doniesienia o gwałcie dokonanym przez imigranta oraz noszenie symboli religijnych było karane więzieniem. Nie zgadzam się, by w bajkach dla dzieci pokazywanie par heteroseksualnych zostało zabronione. Nie chcę, by podważający „oczywistość”, że zmiany klimatu są wywołane przez człowieka, byli zsyłani do obozów reedukacyjnych na Antarktydę. Nie zgadzam się, by jedzenie mięsa zostało uznane za przestępstwo przeciw ludzkości. Nie chcę, by noworodki płci męskiej były kastrowane. Pedofilia zalegalizowana. A matematyka i święta chrześcijańskie zakazane.