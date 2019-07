Robert Tekieli: Islam ręka w rękę z ideologią LGBT+ ma zniszczyć Zachód jaki znamy

W trakcie jednego z niedawnych zachodnich marszów promujących homoseksualizm i sadomasochizm na jednym z plakatów zawarty został ukrywany dotąd cel ideologów LGBT+ i stojących za nimi środowisk: "Nie jesteśmy tutaj, aby się podobać. Jesteśmy po to, aby zniszczyć społeczeństwo". Dokładnie to samo hasło ogłaszali kilkakrotnie już co bardziej radykalni imamowie w zachodnioeuropejskich meczetach: Allah jest wielki, zniszczymy Wielką Brytanię, zniszczymy Francję – pisze w swoim felietonie opublikowanym na portalu Tysol.pl Robert Tekieli.

Kto stoi za tym planem? A kto zapakował Lenina do wagonu kolejowego i wywiózł do Rosji? Kto wsparł Hitlera i umożliwił mu dojście do realnej władzy zanim uwiódł 99% Niemców? Kto dał pieniądze na sterylizację kilkanaście lat temu stu tysięcy mieszkanek Filipin? Jak pisze Gość Niedzielny, kenijskim kobietom podawano szczepionki przeciwko tężcowi nie informując o tym, że powodują bezpłodność. Szczepienia sfinansowały Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Gdyby nie Kościół, wysterylizowano by w ten sposób 2,3 miliona nieświadomych niczego kobiet w Kongo. Kto wpadł na tak szatański pomysł?