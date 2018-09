Robert Mazurek wykpił Schetynę. Piękne!

W porannej rozmowie na antenie RMF FM gościem Roberta Mazurka był szef Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna. Nie miał łatwego początku rozmowy! Mazurek rozpoczął od rankingu nieufności, którego liderem jest... Grzegorz Schetyna właśnie. Wyprzedził prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

- Mam takie gratulacje dla Pana, bo Panu też coś się udało. Wreszcie Pan wygrał w czymś.

- To znaczy?

- W rankingu Pan wygrał, w rankingu nieufności co prawda, ale to zawsze jakieś zwycięstwo.

- Ale, ale to nie pierwszy raz... [śmiech]

- Ale to jak to jest, nie jest Panu Przykro? Tuska wszyscy lubili, a Pana nie chcą?

- z Tuskiem było różnie, w różnych momentach...