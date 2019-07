Robert Mazurek ma dość ,,mądrości'' o. Kramera: Proponuję wino, różaniec i post od komentowania

Ale Kramer ma rację, większość mebli do Ikei robią Polacy, w polskich firmach. Bojkot Ikei nie uderzy w ogromną firmę, bo oni nawet jak znikną z Polski, to tego prawie nie odczują, uderzy tylko w tych drobnych przedsiębiorców. Jednak póki co nie ma problemu, bo pod Ikeą jak zwykle tłumy. :)

