Robert Biedroń: Walka z religią, obrona emerytów

Polak, Jan Polak 1.2.19 13:44

Jestem katolikiem i jak mi wiadomo w tym Państwie absolutna większość obywateli to katolicy. To bezpardonowy atak i brak tolerancji wobec nas jaki prezentuje obywatel Biedroń. Nie jestem zwolennikiem jego poglądów ale nie ograniczam jego działalności. Natomiast nie życzę sobie aby on miał ograniczać przestrzeń religijną większości Polaków. Jego sposób myślenia wskazuje wyraźny deficyt pełnego posługiwania się rozumem.