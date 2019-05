Robert Biedroń: Platforma gra z nami w ciuciubabkę. Raz mówi tak, raz inaczej

- Jak trzeba schować związki partnerskie, to je chowa, jak trzeba wyciągać, to je wyciąga. Wiosna stoi na straży, że tę rzecz trzeba uregulować. Kto jak kto, ale ja jestem autentyczny w tym temacie. Złożyłem projekt ustawy o związkach partnerskich, który został odrzucony przez Platformę Obywatelską właśnie - podkreślił lider Wiosny

- Jestem liderem Wiosny. Muszę doprowadzić tę drużynę do Parlamentu Europejskiego, później do polskiego parlamentu. Będę tego pilnował” – mówił

– Deklarowałem, że będę odpowiedzialnym liderem. Jeżeli stworzyłem Wiosnę, to muszę ją doprowadzić do PE, a później do krajowego, i tak zrobię. Obejmę mandat eurodeputowanego. Później – mam nadzieję – zostaniemy wybrani do parlamentu polskiego - zapowiada