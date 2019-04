Robert Biedroń: PiS nas dzieli, dziś nawet zwierzęta są lepszego i gorszego sortu

- My jako Wiosna mamy konkretne postulaty, 3,5 tysiąca zł na start, dochodzenie do tytułu nauczyciela dyplomowanego, z pensją 7 tysięcy zł. Dzisiaj jest tak, że na początku dostaje pan 1840 zł i przez 15 lat kariery, może pan dojść najwyżej do tytułu nauczyciela dyplomowanego i zarobić 3,5 tysiąca zł na rękę, to jest skandal. - mówi w wywiadzie dla rp.pl