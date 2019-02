Robert Biedroń chce być ,,dopalaczem''

zamknięcie do 2035 roku wszystkich kopalni,

szerszy (niż teraz) dostęp do środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych,

refundacja in vitro,

legalna i swobodna aborcja do 12. tygodnia ciąży,

Mówiąc o kosztach wypełnienia wszystkich wymienionych wyżej potwornych postulatów, lider „Wiosny” stwierdził zaś: „Wszystko obliczyliśmy. 35 miliardów będą kosztowały wszystkie przedstawione przeze mnie dzisiaj propozycje”. Dodał też, że„górnicy zostaną objęci opieką” (zapewne po likwidacji kopalń), a szeroko rozwinięte OZE (odnawialne źródła energii) dadzą ok. 200 tys. nowych miejsc pracy.

Jeżeli chodzi o obecną opozycję, to znany homoseksualista dostrzega u niej „syndrom wypalenia” i brak spójnej strategii. I dlatego, uważa on, że „potrzebna jest też siła postępowa, która doda odwagi Schetynie, Kopacz, tym wszystkim ludziom, którzy do tej pory bali się przeprowadzić tych zmian, żeby w końcu w Polsce coś się zmieniło i ja będę tym dopalaczem, który zmieni oblicze Polski”.