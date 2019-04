Robert Biedroń będzie spowiadał Kościół!

Biedroń przekonywał, że Kościół katolicki jest ,,największym hamulcowym naszej europejskości''. ,,To Kościół blokuje emancypację kobiet i mniejszości, a także wyjaśnianie afer pedofilskich'' - mówił. W jego ocenie Kościół ,,zbyt długo spowiadał Polki i Polaków''. Teraz nadszedł czas na to, ,,żebyśmy my zaczęli spowiadać zdeprawowany Kościół''.