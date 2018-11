Rick Perry: Jesteśmy dumni, że jesteśmy partnerami Polski

W trakcie wizyty sekretarz stanu ds. energetyki podkreślił, że przyjechał do Polski, aby podkreślić rangę współpracy z USA.

"Dywersyfikacja źródeł energii równa się sile polskiej gospodarki, przywódcy tego kraju zdają sobie z tego sprawę. Chciałem skłonić głowę za to, że państwo rozumiecie, jak ważna jest dywersyfikacja. W Stanach Zjednoczonych mamy to szczęście, że możemy dostarczać tę energię, to dzięki technologii amerykańskiej, innowacji - i dzięki Bogu - te zasoby są dla nas obecnie dostępne" - dodał.