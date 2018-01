Rex Tillerson już wylądował w Warszawie

Na godzinę 20:30 zaplanowane jest spotkanie szefa amerykańskiej dyplomacji z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Jutro natomiast Tillerson spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefem MSZ, Jackiem Czaputowiczem.

Rex Tillerson przyjechał do Polski właśnie na zaproszenie Czaputowicza. Polityk przyjechał do Warszawy prosto ze Światowego Forum Gospodarczego w Davos.

Będziemy na bieżąco informować o spotkaniu Tillersona z Dudą.

Wheels down! Secretary of State Rex Tillerson just landed in Warsaw! Welcome to Poland! @statedept 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/QTTM80AHtv