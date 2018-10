Rewolucja Brzęczka?! Ten skład ma zaskoczyć Włochów!

Do spotkania z Włochami pozostały już właściwie minuty. Trener Jerzy Brzęczek pomiędzy słowami przekazał kibicom, że mogą spodziewać się dużych zmian w wyjściowej jedenastce. Jaki skład zobaczymy?

Eksperci są zgodni co do jednej kwestii. Bardzo prawdopodobne jest, że na boisku w biało-czerwonej koszulce ponownie zostaczymy 2 napastników. To oznaczałoby zagranie systemem 4-3-1-2.

Krzysztof Stanowski poprzez konto na twitterze zaprezentował następujące zestawienie:

Szczęsny - Bereszyński, Bednarek, Glik, Reca - Szymański, Linetty, Góralski - Zieliński, Milik, Lewandowski

Podobnego zdania jest dziennikarz Przeglądu Sportowego Tomasz Włodarczyk, on również przewiduje zmiany w kładzie i obecność od 1 minuty Milika, Linettego i Góralskiego.

Niedzielny mecz z Włochami w Lidze Narodów będzie czwartym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka. Dotychczas biało-czerwoni jeszcze nie zwyciężyli, zanotowali dwa remisy i jedną porażkę.

Pierwsza drużyna awansuje do turnieju finałowego, ostatnia spadnie do dywizji B.

