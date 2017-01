Republikanie: Zwiększyć sankcje dla Rosji

reklama

reklama

Amerykanie uchwalą sankcje wobec Rosji? Senator Lindsey Graham zgłosi w amerykańskim Senacie projekt uchwały mającej na celu wprowadzenie zaostrzonych sankcji dla Rosji.

Projekt, który popiera m.in. senator John McCain ma na celu ugodzenie sektory energetyczny i finansowy. McCain zapowiedział ponadto chęć utworzenia specjalnej komisji w amerykańskim senacie, która miałaby zająć się analizą rosyjskich cybearataków i wpływaniem Rosjan na wyniki ostatnich wyborów prezydenckich.

6 stycznia opublikowana raport wywiadu amerykańskiego, w którym napisano, że "z dużą pewnością" to sam Putin zlecił prowadzenie kampanii, która miała na celu wspieranie Donalda Trumpa. W raporcie dowiadujemy się: "„Oceniamy z dużą pewnością, że GRU wykorzystało Guccifer 2.0, DCLeaks i WikiLeaks, by udostępnić publiczności i instytucjom medialnym (...) dane zdobyte w operacji cybernetycznej”. Rosjanie zaprzeczają, by w jakikolwiek sposób wpływali na wyniki wyborów w USA.

Tymczasem w poniedziałek resort finansów poinformował o tym, że na czarną listę zostało wpisanych kolejne pięć rosyjskich nazwisk, a w tym m.in. Aleksander Bastrykin, szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Owych pięciu Rosjan będzie miało zamrożone aktywa w Stanach zjednoczonych a dodatkowo transakcje bankowe mają być dla nich utrudnione. Sankcje te nie są jednak związane z atakami hakerów, a dotyczą sprawy śmierci Siergieja Magnitskiego, pracownika funduszu Hermitage Capital Management.

krp/PAP, Fronda.pl

10.01.2017, 9:44