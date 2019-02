Reprywatyzacja w Warszawie: Jest kolejny akt oskarżenia

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie kolejny - piąty - akt oskarżenia w sprawie warszawskiej reprywatyzacji - poinformowała Prokuratura Krajowa. Akt dotyczy warszawskiego antykwariusza Marka M. oraz Krystyny O.

Oskarżonym zarzucono, że doprowadzili spadkobierczynię dawnych właścicieli nieruchomości przy ulicy Dynasy 4 w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości milion 40 tysięcy złotych. Kobiecie przysługiwał udział wynoszący jedną ósmą części w prawach i roszczeniach do tej nieruchomości oraz takiego samego udziału we współwłasności budynku, znajdującego się na powyższej nieruchomości.