Reprywatyzacja: Kolejne cierpienia lokatorów!

Szokujące doniesienia na temat rozpraw w sprawie odszkodowań zasądzonych przez Komisję Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. "Prezydent Rafał Trzaskowski, jego zastępca Paweł Rabiej i armia sowicie opłacanych prawników robią wszystko, by nie wypłacać odszkodowań " - pisze wpolityce.pl

Portalowi udało się dotrzeć do kulis spraw sądowych, w których „[…] gnębieni niegdyś lokatorzy na nowo traktowani są w sposób brutalny”. Jak czytamy – Komisji Weryfikacyjnej udało się znaleźć pewne sposoby na ukrócenie tego procederu, który uderza w ofiary reprywatyzacji. Mają one zostać przedstawione jeszcze dzisiaj przez Sebastiana Kaletę, wiceszefa Komisji. Ma ona też zaproponować lokatorom publiczne wysłuchania, co może postawić Trzaskowskiego w trudnej sytuacji – czytamy.