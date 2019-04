Reparacje? Krasnodębski: Trzeba zdobyć poparcie środowisk żydowskich w USA

W wywiadzie dla PAP, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a jednocześnie kandydat PiS w nadchodzących wyborach do PE podsumowuje kończącą się kadencję.

- Gdy Jean Claude Juncker zostawał szefem Komisji Europejskiej, zapowiedział, że ta komisja będzie polityczna, że będzie odgrywała rolę polityczną. Nie będzie tylko zarządzała, nie będzie jedynie zbiorem urzędników. I w jakimś sensie, może nie w takim, w jakim przypuszczał szef KE, była ona polityczna, był to okres politycznych dużych napięć. - stwierdził

Polityk odniósł się również do Brexitu. Według niego, od Brexitu "dla Polski gorsza jest Unia scentralizowana, bardzo spoista, w której istnieje bardzo silne przywództwo niektórych państw, a nasze możliwości działania są bardzo ograniczone."

- W UE narasta również to, co nazywa się populizmem, a co jest wyrazem protestu zawiedzionych obywateli. - podkreśla