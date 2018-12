Rémi Brague: Papież może całkowicie stracić swój autorytet

,,Bo Oświecenie oparło się na regułach, których samo nie wypracowało. Na przykład przywiązywanie wagi do prawdy, czy wiedzy, która pozwala przybliżyć nas do prawdy. Nasza miłość do prawdy wywodzi się z chrześcijaństwa, to ono stworzyło ideę dobra i piękna - bo piękno jest konsekwencją prawdy. Nawet Friedrich Nietzsche, jeden z najważniejszych krytyków chrześcijaństwa, mówił, że prawda może być brzydka - ale przyznawał, że krytykuje chrześcijaństwo w imię prawdy, uznawał to za przejaw intelektualnej uczciwości. Ale takie postawienie sprawy wywodzi się właśnie z chrześcijaństwa'' - wskazał.

,,Św. Paweł w „Liście do Rzymian” pisał, że „zapłatą za grzechy jest śmierć”. Patrząc na to szerzej, można powiedzieć, że niektóre działania ludzi mogą doprowadzić do tego, że ludzkość zniknie. To jednak inna perspektywa, prawda? To już nie jest prosty podział na to, co wolno, a czego nie. Gdy mówimy o związkach homoseksualnych, nie możemy zapominać, że konsekwencją upowszechnienia się takich praktyk byłoby zniknięcie ludzkości. To kwestia, która nawet wymyka się podziałowi na kategorie dobra i zła - bo trzeba przyjąć założenie, że sam fakt istnienia ludzi jako takich należy zaliczyć do pierwszej kategorii'' - powiedział.