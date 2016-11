Rekordowy wzrost liczby nowych kont bankowych! Powodem 500+?

reklama

Banki zanotowały rekordową liczbę nowych kont bankowych. Tylko w pierwszym półroczu 2016 r. Polacy założyli ponad 1,2 mln rachunków - poinformował NBP.

Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego dotyczącego funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2016 roku wynika, że na koniec czerwca br. Polacy (osoby fizyczne) posiadali 40,9 mln bieżących rozliczeniowych rachunków bankowych. Oznacza to, że w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2015 r. (39,7 mln) liczba kont bankowych zwiększyła się o 1,2 mln, tj. o 3,1 proc.

Zdaniem autorów raportu jednym z czynników mających wpływ na wyższy niż w poprzednich półroczach wzrost liczby rachunków bieżących mógł być rządowy program 500+, w związku z którym niektóre banki zaoferowały rodzinom mającym otrzymywać to świadczenie otwarcie nowych rachunków bankowych.

Okazuje się, że wzrostowi liczby rachunków bankowych, towarzyszył równocześnie wzrost aktywności użytkowników kont. W I połowie 2016 r., w porównaniu do II półrocza 2015 r., wskaźnik transakcji bezgotówkowych na jednym rachunku bankowym wzrósł do poziomu 65,3 transakcji (w II półroczu 2015 r. było to 62,6 transakcji). Na wzrost liczby transakcji wpływ miał, obserwowany również w poprzednim półroczu, znaczący wzrost liczby transakcji kartowych. Wzrosła również, choć nie tak znacząco, liczba poleceń przelewu.

W I półroczu 2016 r. nastąpił także wzrost liczby wydanych kart płatniczych, do poziomu 35,8 mln szt., czyli w okresie sześciu miesięcy liczba kart uległa zwiększeniu o 541,3 tys. szt. Oznacza to wzrost o 1,5 proc.

Z kolei wartość transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. przy użyciu kart wyniosła 102,5 mld zł, czyli w porównaniu do II półrocza 2015 r. wzrosła o 3,9 proc. Średnia wartość pojedynczej bezgotówkowej transakcji kartowej wyniosła 67,4 zł.

16.11.2016