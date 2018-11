Rekordowy wzrost gospodarczy. W Polsce najlepiej w UE

1. Większość ekonomistów przywołując problemy w światowej i europejskiej gospodarce od jakiegoś czasu pisze i mówi o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym, które ma się przekładać na to, co dzieje się w polskiej gospodarce.

Na razie jednak nic na to nie wskazuje, co więcej z wczorajszego komunikatu GUS, który dokonał tzw. szybkiego odczytu PKB za III kwartał tego roku i stwierdził, że wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010), zwiększył się realnie w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego aż o 5,7%, a w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,7% (PKB niewyrównany sezonowo w cenach stałych średniorocznych z roku poprzedniego wzrósł o 5,1%).