Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce!

Październik to kolejny miesiąc ze spadkiem bezrobocia. Według szacunków MRPiPS wyniosło ono 8,2%, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż we wrześniu.



„Tak niski poziom bezrobocia to wyraźny sygnał, że działania podejmowane przez nasz rząd w ciągu ostatniego roku przynoszą efekty. Nasz cel to podniesienie jakości życia Polaków, w tym także w sferze pracy” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.



Poziom stopy bezrobocia w październiku br. był o 1,4 punktu procentowego niższy niż w tym samym miesiącu ub. roku. Od 1991 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w październiku nigdy nie był tak niski.

Spadek stopy bezrobocia w październiku br. miał miejsce w 11 województwach i oscylował w przedziale od 0,1 do 0,2 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia o 0,2 punktu procentowego miał miejsce w 2 województwach: mazowieckim i świętokrzyskim. W 5 województwach (lubelskim, lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) bezrobocie w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się.



Najniższe występuje w województwie wielkopolskim (5%), a najwyższe w warmińsko - mazurskim (13,7%).



Liczba bezrobotnych na koniec października br. wyniosła nieco ponad 1,3 mln osób i w porównaniu do września spadła o 14,8 tys. osób (o 1,1%). Spadek liczby bezrobotnych w październiku br. miał miejsce w 14 województwach. Najsilniej (procentowo) bezrobocie spadło w woj. mazowieckim (2,3%), śląskim (1,6%), świętokrzyskim i podlaskim (po 1,5%). Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 207,6 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 13,7%).



Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2016 wyniosła 115,6 tys.

emde/mpips.gov.pl

8.11.2016, 12:22