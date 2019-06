Rekordowe zaufanie do prezesa PiS. Schetyna na dnie

Cogito ergo sum 26.6.19 12:40

Długo Polacy przekonywali się, że Kaczyński to mąż stanu, patriota nie goniący za groszem i człowiek szukający dobra ojczyzny. Teraz trzeba przypomnieć sobie tych wszystkich, którzy doklejali mu gębę nienawistnika, satrapy i człowieka konfliktowego. On po prostu nie chciał iść na układ w którym sprzedałby Polaków za udział we władzy. Ci propagandyści to najgorszy element w polskiej polityce. Oszuści i pieczeniarze.