REKORDOWA frekwencja na wyborach samorządowych!!!

"Według stanu na godzinę 17.00 frekwencja wyniosła 41,65 proc."– poinformował podczas drugiej konferencji prasowej wiceprzewodniczący PKW, Sylwester Marciniak. Najwięcej wyborców do tej godziny głosowało w Warszawie.

W stolicy głosowało aż 47 proc. uprawnionych do głosowania obywateli. Gdańsk miał frekwencję na poziomie 43 proc., natomiast podium zamknął Olsztyn, gdzie do godziny 17 wzięło udział w wyborach 42 proc. uprawnionych do głosowania.