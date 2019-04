Rekonstrukcja rządu. WP: Będą ZASKOCZENIA!!!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, MEN, resort finansów oraz MSWiA- w tych resortach w najbliższym czasie może dojść do zmian. Poinformowała o tym Wirtualna Polska.

Ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, który kandyduje do PE, miałby zastąpić płk Piotr Pogonowski, który obecnie kieruje Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze stanowiska ma odejść również szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz. W takim rozdaniu resortem pokierowałby obecny wiceszef MSZ, Konrad Szymański. Według rozmówców WP, cierpliwość do Czaputowicza stracił sam przewodniczący PiS, Jarosław Kaczyński. Podobne przetasowanie, tyle że ze względu na start minister edukacji narodowej w wyborach do PE, miałoby nastąpić w MEN. Miejsce Anny Zalewskiej zajęłaby wówczas wiceminister Marzena Machałek.