Rekolekcje z ks. Krzysztofem Kralką SAC część 5. Pragnę.. odpoczynku

ks. Krzysztof Kralka SAC, źr. Wyd. Esprit

Po ciężkiej pracy człowiek musi odpocząć. To prawda stara, jak świat. Chrześcijanie mają ten szczególny przywilej siódmego dnia tygodnia. W jaki sposób jednak wykorzystać czas na odpoczynek, by właściwie wypełniać Boży plan? O tym mówi ks. Krzysztof Kralka SAC w piątym odcinku wyjątkowych rekolekcji wielkopostnych.



Każde pragnienie jest Bożym darem. Jednak może też prowadzić do grzechu, jeśli człowiek niewłaściwie je zinterpretuje. W jaki sposób dobrze pragnąć? Ks. Krzysztof Kralka SAC, założyciel Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca i autor książek "Bóg jest portem", "Siedem grzechów głównych" czy "Bóg wskrzesza miłosierdziem", w rekolekcjach wielkopostnych opowiada o tym, w jaki sposób dobrze pragnąć. Bo wszyscy czegoś pragniemy, ale czy na pewno wiemy, w jaki sposób to robić?

źr. Wydawnictwo Esprit

LDD

1.04.2017, 8:30