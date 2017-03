Rekolekcje z ks. Krzysztofem Kralką cz. 4. Pragnę.. dobrych relacji

reklama

Wszyscy pragniemy relacji innymi ludźmi. Jako istota społeczna, chce być doceniany oraz czuć się wartościowym w oczach innych. To naturalne. Jednak pragnienie to może sprowadzić nas na złą drogę... Bóg chce, byśmy przebywali z innymi ludźmi, przyjaźnili się, nawiązywali relacje. Ale w jaki sposób to robić, by wypełnić Boży plan w naszym życiu?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej, czwartej już części rekolekcji wielkopostnych z księdzem Krzysztofem Kralką SAC.

LDD

26.03.2017, 18:30