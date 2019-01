,,Rekin'' reprywatyzacji pójdzie za kraty? Jest akt oskarżenia

„Pierwszy to oszustwo na szkodę Andrzeja J., którego Jakub R. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem zawierając z nim umowę przeniesienia własności lokalu o powierzchni 190 metrów kwadratowych przy ulicy Łuckiej w Warszawie, w zamian za ustanowienie dożywotniej renty oraz służebności osobistej”.

Wspomniany Andrzej J. miał wówczas 84 lata, było to w lutym 2012 roku. R. miał go wprowadzić w błąd ustalając, że nieruchomość przy ul. Łuckiej i dwa miejsca postojowe są warte niespełna milion złotych, podczas gdy w momencie podpisywania umowy było to przynajmniej 1 mln 698 tys złotych.