Reforma sądów: Stanowisko rzecznika KEP

Spór o reformę sądownictwa wywołał wiele komentarzy, także wśród przedstawicieli Kościoła katolickiego.

Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała do ugrupowań politycznych, by dążyły do porozumienia, "które ma na celu dobro wspólne Polski i obywateli".

Jak powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Adrianik, sprawy dotyczące zmiany systemu sądownictwa nie leżą co prawda w ramach kompetencji Kościoła, jednak musi on zauważyć, że debata publiczna dotycząca tej kwestii coraz bardziej się zaostrza.

Jak zaznaczał rzecznik, Polacy mają prawo wymagać od polityków, by byli przykładem troski o dobro wspólne.

Rzecznik wyrażał też nadzieję, na uspokojenie konfliktu i stwierdził, że liczy, że ostatecznie zwyciężą "prawda i praworządność".

jsl/chnnews.pl