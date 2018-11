Reforma Kurii. Papież ,,połączy tradycję z innowacją''

Reforma Kurii Rzymskiej nie ma na celu wywrócenia wszystkiego do góry nogami, ale połączenie tradycji z innowacją. Wskazuje na to sekretarz Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w przeprowadzeniu reformy. Bp Marcello Semeraro zauważa, że nowa konstytucja apostolska o kurii rzymskiej jest na etapie ostatnich poprawek.

“ Tradycja oznacza to, że prace związane z reformą nie zakładają wywracania wszystkiego do góry nogami w Kurii Rzymskiej. Jako instytucja musi ona zachować swoją tożsamość, która dojrzewała na przestrzeni wieków, poczynając już od reformy Sykstusa V i przez ostatnie zmiany wprowadzane przez Piusa X, Pawła VI i Jana Pawła II. To wszystko mówi nam, że struktura kurii ma charakter służebny. Czyli wypełnia dobrze swoje zadanie wówczas, gdy realizuje cele i zadania, do jakich została powołana – mówi Radiu Watykańskiemu bp Semeraro. – Dzisiaj żyjemy w świecie ogromnych zmian, dotykają one także Kościoła. W ciągu minionych dziesięcioleci stały się one coraz szybsze. Jeżeli kuria chce dobrze służyć, musi odpowiedzieć na pytania i wyzwania, które rodzą się w Kościele i społeczeństwie. ”