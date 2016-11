Reforma edukacji: Ruszyły konsultacje programowe

reklama

MEN rozpoczęło w środę "prekonsultacje" projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zgodnie z którą uczyć się będą uczniowie w 8-letniej szkole podstawowej. Jeszcze w grudniu projekt nowej podstawy ma trafić do właściwych konsultacji i uzgodnień.



Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym w środę na konferencji prasowej przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia przewidywanym czasem podpisania nowej podstawy programowej przez minister edukacji jest luty. Powinno zostać ono opublikowane do końca lutego.



Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści w niej zawartych. To na jej podstawie pisane są programy nauczania i podręczniki.



Jako pierwsi zgodnie z nową podstawą programową uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się jesienią 2017 r. zmiana w nauczaniu. Nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo, tak by docelowo objąć wszystkie roczniki.



Wraz z projektem nowej podstawy programowej do "prekonsultacji" trafił też projekt rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Określone jest w nim, ile godzin nauki danego przedmiotu będą mieli uczniowie na danym etapie edukacyjnym.



Oba projekty opublikowano w środę na stronie internetowej MEN. Uwagi do nich można nadsyłać do 9 grudnia.



1.12.2016, 8:12