Reforma 500 Plus, podwyższenie wieku emerytalnego. Program PO jednak istnieje!

Jak wskazał Rachoń, program PO dotyczy m.in. zreformowania programu społecznego 500 Plus i utrzymanie go jako formy pomocy socjalnej, powrotu do podwyższonego wieku emerytalnego oraz przywrócenia zlikwidowanych gimnazjów.

"Nie będzie żadnych podwyżek wieku emerytalnego. Program 500 plus, to też jest bardzo charakterystyczne, my traktujemy jako program prorodzinny, prorozwojowy, który ma wpłynąć również na wsparcie rodziny i poprawę demografii, a nie jak tzw. socjal, bo tak – rozumiem – to PO dzisiaj traktuje"- powiedział Michał Dworczyk, odnosząc się do poszczególnych propozycji. Polityk zauważył, że wciąż trwają dyskusje, czy Platforma wystartuje w jesiennych wyborach sama, czy też w koalicji.