Redaktor ,,Krytyki Politycznej'' lży Alfiego Evansa. ,,Bezmózg''

Redaktor ,,Krytyki Politycznej'' nazwał małego, chorego Alfiego Evansa ,,bezmózgiem z Anglii''. Oto poziom jaki prezentują ci ludzie, którzy wzywają do przyjmowania islamskich uchodźców, a z drugiej strony optują za legalizacją masowej aborcji. Po prostu żałosne...

,,Dobrze bym się przyjrzał kto zakłada w Polsce te wszystkie "Alfie Polish army", "Poland, pray for Alfie" i inne kręcące gównoburze fanpejdze wokół tego biednego bezmózga z Anglii, kto kręci klipy z własnymi dziećmi, tweetuje, bo biorąc pod uwagę, którzy politycy padali od razy na klęczki i chcieli rozpoczynać międzynarodową krucjatę, która miała odbić to biedne ciałko z rąk bezlitosnej królowej Elżbierty II to chyba jest dla każdego jasne, że w Polsce cały ten ogólnonarodowy flejm ma przykryć protest opiekunów osób niepełnosprawnych i wszyscy daliście się w niego wkręcić i ja też biorąc pod uwagę, że o tym teraz piszę'' - napisał dosłownie Przemysław Witkowski z ,,Krytyki Politycznej''.

Na swoim profilu faceboowym Witkowski informuje ironicznie, że pełni funkcję ,,Wyjątkowo niemoralnej kreatury'' w firmie ,,Cywilizacja śmierci''. I trzeba przyznać, że to jest naprawdę doskonała autodeskrypcja. Bez krztyny ironii. mod