Redaktor czy hejter naczelny? Lis wścieka się na Twitterze

Dawno, dawno temu na kanale MTV leciała muzyka, a Tomasz Lis był faktycznie dziennikarzem. Teraz, choć nadal jakieś tam artykuły pisze, program prowadzi i kieruje tygodnikiem, to jednocześnie należy do najbardziej aktywnych użytkowników Twittera w polskim życiu politycznym. Redaktor naczelny "Newsweeka" mógłby zawstydzić niejednego antypisowskiego trolla czy hejtera.

Po konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego publicysta opublikował na Twitterze serię przesiąkniętych jadem wpisów, które zdają się tylko potwierdzać, że ochrona dla prezesa PiS jest naprawdę potrzebna. Istnieje bowiem spore ryzyko, że tak wściekłe szczucie nie pójdzie na marne...

Kaczyński ma rację, niech do polityki idą albo totalne niedojdy albo milionerzy - dokładnie tak jest w republikach bananowych.

Ponieważ nagrody były dobre, to trzeba je oddać. Ponieważ chcieliśmy podwyższyć pensje posłów, to je obniżymy. Ponieważ kazałem Beacie pokazać pazurki, to je pokazała wbrew mojej woli. Ponieważ bredzę, a i tak mi klaszczą, będę bredził dalej.

— Tomasz Lis (@lis_tomasz) 5 kwietnia 2018