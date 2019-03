Ręce precz od naszych dzieci!! Warszawscy rodzice zaprotestowali przeciwko seksualizacji

Dziś po południu odbył się warszawski protest rodziców przeciwko tzw. "karcie LGBT+". Przed stołecznym ratuszem zebrało się kilkaset osób, domagając się od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, aby wycofał się z zapowiedzi wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej opartej na standardach WHO.

"Ponieważ kochamy nasze dzieci, nie pozwolimy im robić krzywdy, przekazywać systemu wartości, z którymi się nie zgadzamy"- podkreślał wiceprezes zarządu Centrum Życia i Rodziny, Kazimierz Przeszowski. Jak tłumaczył rozmówca PAP, protestujący nie zgadzają się na założenia zawarte w tzw. deklaracji LGBT+, takie jak "edukacja" seksualna oparta na standardach WHO. Deklaracja LGBT+ stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi prawami rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami, nie zwracając uwagi na fakt, że wprowadzenie dodatkowych treści do nauczania szkolnego wymaga zgody rodziców.