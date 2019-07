Rdza i 'bardak'- tak rosyjską armię 'trafia szlag'

Na jednym z rosyjskich okrętów podwodnych- oficjalnie jednostce badawczej, nieoficjalnie- atomowym okręcie do zadań dywersyjnych, doszło do pożaru. W jego wyniku zginęło 14 członków załogi.

Informacja o katastrofie pojawiła się po raz pierwszy na poralu internetowym Siewieromorsk Life. Co ciekawe, dostęp do tej informacji został zablokowany po kilku godzinach. Jak podaje z kolei portal RBK, do katastrofy doszło na specjalnej jednostce o napędzie atomowym AS-12, nazywanej popularnie Łoszarik. Okręt wyposażony jest w manipulatory, urządzenia do oczyszczania dna morza oraz wysięgnik z kamerami. Należy do zarządu badań głębokowodnych rosyjskiego ministerstwa obrony. Oficjalnie ma zajmować się badaniami dna morza. Inne informacje posiada natomiast Pentagon.