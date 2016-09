Rafał Ziemkiewicz: Chrońmy dzieci przed gender. Nikt się nie rodzi pederastą

reklama

Na portalu Interia.pl pojawił się felieton znanego publicysty i pisarza, Rafała A. Ziemkiewicza. Autor pisze w nim, że nikt nie rodzi się homoseksualistą, a zostaje nim w następstwie przestępstw na tle seksualnym. Na poparcie swoich tez przytacza cele brytów – Krystiana Legierskiego i Tomasza Jacykowa – stylisty:

To kolejne wyznanie sławnego homoseksualisty, z którego wynika, że homoseksualistą został, ponieważ za młodu został skrzywdzony. Nie zamierzam w żaden sposób usprawiedliwiać tego, który się wobec niego [Legierskiego- przyp.red.] i innych dzieci dopuścił jednego z najobrzydliwszych czynów, jakie sobie można wyobrazić, ani tych, przez których pedofil nie poniósł należytej kary. Odnotowuję tylko wyznanie Legierskiego jako kolejne - pamiętam, jak swego czasu do bycia ofiarą pedofila przyznał się (…) Tomasz Jacyków. Przecież jeśli się zastanowić, to niszczy ono zupełnie oficjalną homonarrację”

Ziemkiewicz dodaje, że także wiedza seksuologów dowodzi, o czym niechętnie się dzisiaj mówi, że powodem powstania homoseksualnego popędu bardzo rzadko są jakiekolwiek uwarunkowania genetyczne, a najczęściej jest to wynikiem „zwichrowania popędu” w okresie dojrzewania pod wpływem gwałtu, homoseksualnego uwiedzenia czy patologii w rodzinie.

Ziemkiewicz zwraca uwagę na błędy w argumentacji środowisk lewackich, które z jednej strony mówią o tym, że homoseksualizm nie jest kwestią wyboru, z drugiej – że można wybierać sobie płeć.

W dalszej części swojego tekstu autor mówi o tym, że powinniśmy bronić nasze dzieci przed nachalną homopropagandą, która może właśnie wspomniane zwichrowania zapoczątkować:

„Jeśli homoseksualizm jest skutkiem krzywdy, na przykład takiej, jaka spotkała Legierskiego czy Jacykowa, to obowiązkiem państwa jest zadbać o ochronę dzieci przed pederastią. Jeżeli jest zwichrowaniem popędu płciowego, do którego dochodzi w okresie dojrzewania, to jak najbardziej uprawnione są działania, mające uchronić młodych ludzi od wszelkich wpływów, mogących zachwiać ich kształtującą się dopiero tożsamością płciową. Innymi słowy: tak, trzeba chronić ludzi, zwłaszcza młodych, przed promocją homoseksualizmu”

Panie Rafale – brawa za odwagę stanięcia przeciwko lewackiej ideologii!

dam/pch24.pl/Interia.pl/Fronda.pl

