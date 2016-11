Ratusz warszawski – przetarg na audyt nieruchomości unieważniony z powodów formalnych

reklama

Stołeczny ratusz, z ,,powodów formalnych’’ unieważnił przetarg na przeprowadzenie audytu nieruchomości w Warszawie. Jak wynika z informacji uzyskanych przez RMF FM, urzędnicy z Ratusza odrzucili jedną i jedyną ofertę, która została złożona w tej sprawie.

Oferta dotycząca zamówienia na 800 tysięcy złotych została złożona przez konsorcjum trzech kancelarii prawnych. Proponowały one zbadanie aż 200 – a nie 100 reprywatyzacji i to w terminie o 10 dni krótszym, niż było to wymagane. Co ważne – zaproponowana cena również była kilkadziesiąt tysięcy niższa, aniżeli ta, jaką był gotów zapłacić stołeczny Ratusz.

Mimo tak dobrej propozycji, oferta została odrzucona z powodów formalnych.

Nic nie wiadomo też o decyzji w sprawie nowego przetargu i może być trudne, a rzec można – wręcz niemożliwe przeprowadzenie zapowiedzianego latem audytu. Miał on być przeprowadzony szybko, do połowy grudnia. W obecnej sytuacji, gdy jedyna oferta została odrzucona, sprawa audytu decyzji reprywatyzacyjnych staje pod dużym znakiem zapytania.

