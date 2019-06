Ratusz tłumaczy się z patronatu nad Paradą Równości

pad 10.6.19 15:55

Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem : Jeszcze zatęsknicie za narodowcami - prawdziwymi młodymi patriotami i katolikami, widząc, jak nasi rządzący robią uniki wobec rozpasanego bydła- bezbożnego i chazarskiego lewactwa, wspieranego oficjalnie przez kogo, jak kogo, ale przez ambasady, a jakże - Izraela, Kanady, USA. Daliście się kupić PISowi za miskę soczewicy, uwierzyliście w bzdury o ruskich szpionach, a teraz patrzycie bezradnie na szatańskie harce na ulicach waszych miast, na bezkarną profanację świętości, na ataki na Kościół, księży i samych siebie. Młodzi patrioci już nie protestują grupkami, bo i po co ? Przecież ich potraktowaliście z buta - za pincet plus. Zapomnieliście, że nie samym chlebem żyje człowiek ? Obudźcie się Polacy, bo będzie z nami źle.