Rating Polski utrzymany, perspektywa w górę

Agencja Standard&Poor's poinformowała dziś w swoim komunikacie, że utrzymała rating dla Polski.

Rating został utrzymany na poziomie BBB+, natomiast perspektywa wzrosła z negatywnej do stabilnej. Agencja jednocześnie obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 3,0 proc. z 3,5 proc. rdr oraz podwyższyła prognozę na 2017 r. do 3,3 z 3,2 proc.

"Agencja S&P przewidywała znacznie szybsze tempo wzrostu PKB, niż mamy obecnie, i lepsze perspektywy na przyszły rok. Jeśli chodzi o kwestie deficytu, fiskalne może być trochę lepiej"- Dziennikarz "Pulsu Biznesu", Bartek Godusławski na antenie Polskiego Radia przewidywał dziś, że S&P nie obniży ratingu.

"Agencja Standard&Poor's w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję jako główny czynnik przemawiający za podwyższeniem perspektywy wskazuje słabnące obawy o kluczowe instytucje państwowe. Jednym z głównych argumentów za obniżeniem oceny ratingowej przez agencję w styczniu br. były obawy analityków S&P o niezależność NBP. Ministerstwo Finansów (MF) wielokrotnie wskazywało na absurdalność tego argumentu. Niezależność NBP jest faktem, co ostatecznie zostało dostrzeżone przez agencję S&P w dzisiejszym komunikacie"- czytamy z kolei w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.

ajk/Polskie Radio, wppl, Wyborcza.biz,Fronda.pl

2.12.2016, 18:00